Herzogin Meghan: Wollte Sie Harry zeigen, was ihm entgeht?

Seit Anfang September sind Meghan (43) und Harry (40) kaum noch gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Sogar seinen 40. Geburtstag verbrachte Prinz Harry laut Berichten auf einer Wandertour mit Freunden – ohne seine Frau. Meghan hingegen zeigte sich kürzlich bei einer Wohltätigkeitsgala in Los Angeles in einer auffälligen, signalroten Robe. Ein deutliches Zeichen? Die strahlende Herzogin sorgte damit für Aufsehen und ließ die Gerüchteküche brodeln: Wollte sie Harry etwa zeigen, was ihm entgeht?