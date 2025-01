"Hochzeit auf den ersten Blick": Dr. Sandra Köhldorfer musste um ihr Baby bangen

Sandra selbst bleibt ebenfalls positiv und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. "Das letzte Bild erinnert mich daran, wie stark wir Frauen alle sind. Ein neues Leben in sich zu tragen und den Weg in Richtung Geburt zu gehen, ist eine Reise voller Stärke und Hingabe – das wohl Schönste und Herausforderndste zugleich."

Mit rührenden Worten richtet sie sich schließlich an ihr ungeborenes Kind: "Jetzt heißt es Schritt für Schritt schauen, was die nächsten Tage bringen – hoffentlich bleibst du, kleines Wunder, noch länger in mir."