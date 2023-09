"Hochzeit auf den ersten Blick": Wer ist noch zusammen?

2020 läuteten zum siebten Mal die Hochzeitsglocken auf SAT.1. Auch damals waren bei "Hochzeit auf den ersten Blick" wieder einige Paare mit Zukunftspotential dabei. Von den fünf Paaren, die sich vor den Traualtar wagten, blieben immerhin drei zeitweise verheiratet. Obwohl Luftfahrttechnik-Meister Robert und seine frisch angetraute Frau Emily bei bei den anschließenden Feierlichkeiten noch im siebten Himmel schwebten, trennten sie sich kurze Zeit später. Und auch bei dem Kripo-Beamten Norbert und seiner Ingenieurin Wiebke hatte es eigentlich sofort gefunkt. "Es war ein Feuerwerk, wie eine kleine innere Explosion", schwärmt der 59-Jährige nach dem ersten Kuss. Für ein gemeinsames Leben reichte es am Ende trotzdem nicht. Zu den glücklichen Ehepaaren konnten sich damals Dennis und Janina, Ariane und Martin sowie Annika und Manuel zählen. Einzig die Liebe des letzten Paares hielt jedoch, was sie versprach, die anderen beiden trennten sich im Sommer 2021.

Auch das Jahr 2021 war nicht erfolgreicher, was die Quote der verheirateten Paare angeht. Einzig und alleine die Liebe von Marcus und Simone hält bis heute an. Obwohl sie sich am Anfang nur zaghaft das 'Ja'-Wort gaben, ist ihre Beziehung nun gefestigt wie nie. Die restlichen Paare gingen nach der Hochzeit wieder getrennte Wege.

In der neunten Staffel sah das ganze schon etwas besser aus. Im Jahr 2022 fanden sogar ganze zwei Paare die Liebe bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Jaqueline und Peter sowie Michaela und Oliver sind auch heute noch zusammen. Erstere zogen zuletzt sogar in ein gemeinsames Liebesnest. Michaela und Oliver führen zwar noch immer eine 'Fern-Ehe' betonten zu ihrem einjährigen Jubiläum jedoch: "Fühlt sich immer noch brutal gut an". Dann bleibt nur zu hoffen, dass das für beide Paare auch so bleibt.

Welche Paare sich wohl in der kommenden, zehnten Staffel finden werden? Zuschauer können ab dem 25. September 2023 um 20:15 Uhr auf SAT.1 wieder verfolgen, wie aus Fremden Eheleute werden. Also Daumen drücken, dass es in diesem Jahr bei mehr als nur zwei Paaren für die große Liebe reicht.

Möchtest du auch bald vor den Traualtar treten? Das solltest du unbedingt vorher beachten: