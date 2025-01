Dschungelcamp 2025: Überraschung! Rückt Kader Loths Ehemann Isi nach?

Könnte Isi schon bald neben den anderen Kandidaten der diesjährigen Staffel des beliebten RTL-Formats am Lagerfeuer im Dschungel Australiens Platz nehmen? Wenn es nach dem Ehemann von Kader Loth geht, auf jeden Fall, denn sein Urteil über den Cast von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" fällt in unserem Gespräch mehr als hart aus: "Da ist zwar Lilly Becker, der ich den Sieg zutrauen würde. Okay, Alessia Herren vielleicht, die ist frech, aber wer sonst? Es gibt ja immer wieder Überraschungen."

Überraschungen, für die er selbst sorgen wird? Was Isi nämlich besonders aufgefallen ist, ist der Altersdurchschnitt der diesjährigen Camper. "Ich bin sehr verwundert, weil jetzt vier über 59-/60-Jährige dabei sind", gibt er in unserem Gespräch zu. Für ihn gibt es dazu nur eine logische Schlussfolgerung: "Ich frage mich, warum ist Isi nicht dabei? (lacht). Ich hätte doch richtig schön da reingepasst und hätte auch noch Unterhaltung geboten." Eine Überraschung für die Zuschauer wäre das auf jeden Fall.