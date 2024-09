Hochzeit von Boris Becker & Lilian: Trotz absoluter Geheimhaltung gibt es erste Details!

Der Sohn des Tennisstars, Noah Becker (30), könnte ein mögliches Verbot von seinem Vater ignoriert haben. In einer Instagram-Story am Tag der Hochzeit postete er ein Selfie, auf dem er zusammen mit Schauspieler Boris Kodjoe (51) zu sehen ist – beide elegant gekleidet. Es ist jedoch auch möglich, dass dieses Bild erst während der Vorfeier aufgenommen wurde.

Neben Boris Kodjoe waren weitere prominente Gäste auf der Feier anwesend, darunter Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder (62), die ehemalige Skifahrerin Christa Kinshofer (63) und Ex-Fußballstar Ruud Gullit (62). Die Zeremonie fand im Kloster Abbazia della Cervara statt, wobei die ersten Gäste bereits um 16 Uhr eintrafen. Die Herren erschienen dabei in eleganten Smokings, während die Damen in festlichen Abendkleidern glänzten. Doch eine bestimmte Person fehlte bei der Hochzeit: Beckers 24-jährige Tochter Anna Ermakova wurde nicht eingeladen, was für große Schlagzeilen sorgte.