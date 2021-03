Höhle der Löwen: Mega-Zoff hinter den Kulissen

Beide wollten in die Insektenpasta "Beneto" von Lara Schuhwerk investieren. Um den Deal zu bekommen, kämpfte Nico mit allen Mitteln. Er ätzte u.a. an, dass sich Ralf bei seinen zahlreichen Projekten nicht um die Gründerin "persönlich" kümmern könnte. Doch damit nicht genug! "Ralfs Unternehmen ist darauf spezialisiert, Erfindungen zu machen. Bei Food – ich habe da recherchiert – sind die Erfolge sehr mäßig bis jetzt", legte der ehemalige Formel 1- Star nach. Und dann machte er Lara noch ein verlockendes Angebot: "Ich verspreche, dass ich die Nudeln in 18 Monaten in 10 000 Filialen unterbringe." Klar, dass Ralf bei dieser Argumentation den Kürzeren zog. "Das ist nicht fair", beschwerte sich der Unternehmer.