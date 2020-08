Ralf Dümmel Vermögen: Vom Hauptschüler zum Millionär!

Als Unternehmer, Geschäftsführer und Investor hat Ralf Dümmel sein Potential heute vielfach bewiesen. Sein Vermögen hat sich der Norddeutsche aus dem beschaulichen Bad Segeberg mit eigenen Händen erarbeitet. Der Hauptschüler arbeitete nach dem Abschluss in einem Möbelhaus, bis eine Begegnung mit Dieter Schwarz sein Leben auf den Kopf stellte. Der Gründer von DS Produkte glaubte an das Potential des jungen Verkaufstalentes und bot ihm glatt einen Job in seiner Firma an. "Wir waren ein tolles Team – ich war der Jüngere, der auf dem Tisch getanzt hat, und Dieter hat fünf Jahre in die Zukunft geschaut. Ich fing als elfter Mitarbeiter bei ihm an", schwärmt Ralf Dümmel über die alten Zeiten. Mit 22 Jahren startete er 1988 seine Karriere als Verkaufsassistent in der Handelsgesellschaft DS Produkte und erklomm von Jahr zu Jahr die nächste Karriere-Stufe. Mit gerade einmal 30 Jahren wurde Ralf Dümmel zum Gesellschafter des Unternehmens ernannt, nur vier Jahre später folgte die Ernennung zum Geschäftsführer der Firma.