Horst Lichter: "Bares für Rares"-Beben! Jetzt nimmt ein Jüngerer seinen Platz ein

Denn bisher war das rheinländische Original Alleinherrscher im Raritäten-Ring. Aber das dürfte nun vorbei sein. Denn Anaisio hat einiges zu bieten. Schon seine Lebensgeschichte macht atemlos. Er wurde 1975 in Brasilien geboren, wuchs im Dschungel in einer Lehmhütte direkt am Amazonas auf. Seine Familie war so arm, dass er nicht einmal eine Zahnbürste besaß.

Mit fünf Jahren angelte er Fische neben riesigen Anakondas, mit zehn musste er vor den Mördern seines Onkels fliehen. Eine Schule besuchte Guedes nur wenige Monate. Das Lesen und Schreiben brachte er sich später selbst bei. Im Alter von zwölf Jahren machte sich Anaisio laut eigener Aussage selbstständig als Händler. In São Paulo verkaufte er nicht Kunst, sondern erfolgreich Schokolade, ernährte damit seine Familie.

Mit fünf Jahren angelte er Fische neben riesigen Anakondas, mit zehn musste er vor den Mördern seines Onkels fliehen. Eine Schule besuchte Guedes nur wenige Monate.