Horst Lichter: Beim Klauen erwischt

Was macht man, wenn die Temperaturen steigen, einen das Eis in der Kühltruhe im Supermarkt ganz verführerisch an lächelt, jedoch nicht genug Bares im Geldbeutel ist? Na ja, normalerweise würde man dann schweren Herzens auf den eiskalten Genuss verzichten. Horst Lichter (60) kam jedoch auf eine andere Idee! Er versuchte sich tatsächlich mal als Meisterdieb.

