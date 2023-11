Horst Lichter: Die Krankheit hat sein Leben verändert

"Letztes Jahr hatte ich die Grippe, da habe ich gemerkt, was es heißt, eine wirkliche Grippe zu haben", erzählt Lichter. Fast drei Monate dauerte es, bis er wieder vollends genesen und fit war. Eine Erfahrung, die ihn traumatisierte und sich in seinem Kopf eingebrannt hat. "Ich will das nicht noch einmal haben", so Lichter. Denn er erinnert sich: "Ich hab mehrfach im Bett gelegen und überlegt: 'Hab ich alles geregelt?'"

Um andere vor so einem beängstigenden Erlebnis zu schützen, macht sich der "Bares für Rares"-Liebling nun für die Influenza-Impfung stark. Für ihn ein wichtiges Thema! Uneinsichtigen erklärt er: "Meine Fahrzeuge werden auch gepflegt, die werden eingewintert und die werden im Frühling wieder parat gemacht – und das kann ich mit meinem Körper auch machen."