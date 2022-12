Horst Lichter: Ehe-Drama! Wie lange macht Nala das noch mit?

Wer regelmäßig seine Trödelshow "Bares für Rares" sieht, wundert sich: Völlig ungeniert schäkert Horst Lichter dort vor laufender Kamera mit seinen weiblichen Kolleginnen. "Bezaubernde Wendela", flötet er in Richtung der schönen Goldschmiedin Wendela Horz. Sogar auf Instagram folgt er der Schmuck-Expertin. Und dann ist das noch die attraktive Heide Rezepa-Zabel. Groß, schlank, dunkelhaarig – die Diamant-Gutachterin ist genau sein Typ. So sehr, dass er säuselt: "Ich möchte unbedingt mal von dir ein Foto haben ..." Doch nicht nur seine Schwäche für hübsche brünette Frauen belastet seine Ehe, auch der enorme Erfolg im Job. 200 Nächte verbrachte er früher im Hotel. Sie führten eine Beziehung auf Besuch. Und die wenigen Tage, die er daheim bei Nada war, huschte er wie ein Gehetzter durch die eigenen vier Wände. 2020 kam es zwischen ihnen fast zum Bruch, seine Frau war kurz davor, alles hinzuschmeißen – bis er die Reißleine zog und sein Leben umkrempelte. Er gab seine Luxus-Villa in Badenweiler auf und zog zurück in seine alte Heimat Nordrhein-Westfalen, in die Nähe seiner Arbeit.

Mittlerweile ist er angekommen. "Ich gehe arbeiten, komme nach Hause, wir gehen mit dem Hund raus, sehen die Kinder und Enkel", erklärt er. "Mein größter Schatz sind Menschen, die ich lieb habe." Er hat für sein Glück gekämpft – und gewonnen. Auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind, ein Leben ohne seine Nada kann er sich nicht mehr vorstellen. "Ich bin froh, eine Partnerin an der Seite zu haben, die mich kritisiert, aber gleichzeitig auch mein größter Fan ist. Sie ist der Anker und zugleich der Wind in meinen Segeln. Jede Sekunde mit ihr ist ein Fest", verkündet er. Schöner als mit dieser Liebeserklärung hätte der beliebte Fernsehkoch es nicht sagen können, dass er sie für immer festhalten möchte.

