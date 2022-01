Horst Lichter: Ehestreit! Seine Sachen sind gepackt!

In seiner Dokumentation "Von Herzen, Der Mensch Horst Lichter" gibt der Moderator nun einen ganz intimen Einblick in sein Privatleben mit Ehefrau Nada. So offenbart er über sein Schnäuzer-Stylingverbot in den eigenen vier Wänden: "Halb neun gehe ich dann rüber in die Maske. Da muss ich mir erst den Schnäuzer machen. Den habe ich mir ja früher immer zu Hause gemacht, bis Nada irgendwann gesagt hat: 'Pass mal auf, das ist ja alles schön, aber du mit deinem Haarspray, du verklebst mir den ganzen Spiegel, die ganzen Waschbecken, alles stinkt nach Haarspray - das machst du jetzt auf der Arbeit.'" Horst ergänzt: "Da wollte ich mich am Anfang noch wehren, das hat aber keinen Sinn. Und dann habe ich mein ganzes Zeug gepackt und mache mir jetzt den Schnäuzer morgens in der Maske." Das der "Schnäuzer-Vorfall" zwischen den beiden jedoch langfristig für schlechte Stimmung sorgt, ist eher unwahrscheinlich! Schließlich sind Horst und Nada dafür bekannt, dass die so schnell nichts aus der Bahn wirft...