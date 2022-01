Horst Lichter: Unerwarteter Neuanfang! Jetzt lässt er alles hinter sich!

Seinen Alltag im Rheinland, wo er gerade wohnt, müsste er dann hinter sich lassen. Und auch seine Arbeit beim Fernsehen. "Wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich auf", kündigt Lichter laut" Neue Post" an. "Ich werde nicht mehr mit 70 Jahren im Fernsehen rumhüpfen."

Stattdessen will er morgens durch das Gackern der Hühner geweckt werden, mit dem Trecker über die Felder fahren, mit Ehefrau Nada (49) aus dem eigenen Gemüse etwas Leckeres kochen, in Ruhe in der Scheune werkeln und natürlich ganz viel putzen.

Abends kann er dann geschafft vom Tag am Essenstisch sitzen. Mit seiner geliebten Nada im Arm. Und stolz darauf zurückblicken, was er in seinem Leben alles erreicht hat. Und was er alles durchgestanden hat: Zwei Schlaganfälle, ein Herzinfarkt konnten ihn nicht in die Knie zwingen. Seinen drei wunderbaren Kindern durfte er das Leben schenken. Inzwischen ist er sogar stolzer fünffacher Großvater.

Seine Enkel würden sicher auch gerne irgendwann über Opas Bauernhof toben. Fehlt wohl nur noch das passende Grundstück. Dann bleibt Horst Lichter eines zu sagen: "Danke für dieses großartige Leben."