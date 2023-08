Horst Lichter: Er liebt die Frau seines besten Freundes

Nada war damals Kellnerin in Lichters Restaurant "Oldiethek" und mit seinem besten Freund liiert. Der 61-Jährige hatte die beiden sogar miteinander verkuppelt. "Das war eine ganz große Liebe zwischen den beiden", erinnert sich Horst Lichter. Zu diesem Zeitpunkt habe der Moderator noch nichts für die dunkelhaarige Schönheit empfunden. Doch das änderte sich schon bald …

Sein bester Freund erkrankte an Krebs und starb. Zurück blieben ein aufgelöster Horst Lichter und die trauernde Witwe seines Freundes. In dieser Zeit näherten sich der Koch und Nada an, wie Lichter selbst verriet. "Wir hatten einen Blick für das Leid des anderen. Das verbindet." Doch er betont auch: "Anfangs war kein Gedanke daran, dass wir uns verlieben könnten." Aber ist das die ganze Wahrheit?

Denn kurz zuvor wurde der TV-Star von seiner Frau Maggie verlassen. Es war die zweite Ehe, die in die Brüche ging. Steckte hinter dieser Trennung ein Eifersuchts-Drama? Der gefragte Koch hatte stets viel gearbeitet, verbrachte also immer sehr viel Zeit mit Nada. Gut möglich, dass sich die beiden noch zu Lebzeiten seines Freundes näher gekommen sind.

Immerhin verriet der 61-Jährige auch, dass es ihm zunächst schwerfiel, zu seinen Gefühlen zu stehen. "Ich musste lange kämpfen, bis wir uns offen dazu bekennen durften, dass wir zueinander gehören." Warum? Plagte Horst Lichter etwa ein schlechtes Gewissen?

Im Sommer 2009 heiratete der TV-Star seine Nada sogar. Die Frau, die einst die große Liebe seines besten Freundes war. Heute leben die zwei glücklich in ihrem neuen Haus in der Nähe von Köln.