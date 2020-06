Sven Deutschmanek: So lebt der „Bares für Rares“-Experte privat

So kam am Ende alles anders! Die Kfz-Werkstatt hat Sven Deutschmanek heute längst gegen ein eigenes Antiquitätengeschäft in Schieder-Schwalenberg getauscht. Schon in den 90er Jahren stand ein Buchhaltungskurs auf der Tagesordnung. Mit dem Laden "Trödelprinz" hat sich der Antiquitätensammler seinen großen Kindheitstraum erfüllt. Wenn er gerade nicht gemeinsam mit Moderator und Freund Horst Lichter für "Bares für Rares" vor der Kamera steht oder sich dem Verkauf seiner dort erworbenen Schätze widmet, berät Sven Deutschmanek auch Personen bei Nachlässen und Haushaltsauflösungen. Doch am liebsten widmet der zweifache Familien-Vater seine Freizeit seinen Kindern.