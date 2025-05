Tritt "Bares für Rares"-Waldi Lehnertz in Horst Lichters Fußstapfen?

Zusätzlich moderiert er sein eigenes TV-Format "Waldis Welt", in dem er auf unterhaltsame Weise Einblicke in seine Antiquitätenleidenschaft gibt. Diese Vielzahl an Projekten führte dazu, dass Waldi seine Präsenz bei "Bares für Rares" etwas zurückschrauben musste. Trotzdem betonte er zuletzt in unserem InTouch Online-Interview, dass die ZDF-Sendung weiterhin oberste Priorität für ihn habe.