Horst Lichter: "Es ist vorbei!" - Das traurige Aus ist besiegelt

"Ich möchte nicht ein Leben lang vor Kameras stehen", gesteht Horst im Interview mit "Die 2". "Wenn ich bemerke, dass ich es nicht mehr so mache, wie ich es müsste, es mich belastet oder ich den Leuten auch nur ansatzweise auf den Sack gehe, ist der Moment, wo ich sage: Es ist vorbei!"

Zum Glück hat Horst derzeit aber noch großen Spaß an seiner Arbeit. Sorgen müssen seine Fans sich also vorerst nicht machen! "Ich sehe diese Tätigkeit nicht als Arbeit an, deshalb muss ich auch nicht in Rente gehen. In dem Moment, wo mir das keine Freude mehr macht, werde ich mich um einen Nachfolger kümmern. Aber es macht mir so viel Spaß, die Zusammenarbeit ist fast familiär, da denke ich noch lange nicht ans Aufhören", versichert er der "Aachener Zeitung".

Jetzt freut er sich aber erst einmal auf seine große Jubiläumsausgabe. "Da machen wir eine Reise quer durch die zehn Jahre, zeigen die lustigsten und die spannendsten Fälle, die teuersten und die günstigsten Objekte. Auch die Händler und Experten kommen zu Wort. Mein Team hat sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben, man muss sich ja überlegen, wir haben rund 1800 Sendungen gemacht – mit jeweils sechs Fällen, das sind mehr als 10.000 Fälle." Wie schön!