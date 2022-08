Horst Lichter: Er wollte nicht mehr leben

Damals, so um 1990 herum, war das. Horst Lichter erinnert sich noch, als wäre es gestern gewesen. "Jeder Tag war damals ein Kampf", erzählt er in seinem Buch "Ich bin dann mal still". "Und meine größte Angst war, dass ich mich morgens im Bett dazu entscheiden würde, dass ich liegen bleibe!" Aus Erschöpfung, aus Verzweiflung, weil er einfach nicht mehr konnte. Es war alles zu viel für den jungen Horst. "Das war in der Zeit, in der ich meinen Laden angefangen habe, die Oldiethek. Gleichzeitig habe ich ja Frühschicht gemacht in der Fabrik. Ich musste um 4 Uhr aufstehen, dann bin ich zur Arbeit gefahren, kam zurück in den Laden, in dem ich auch geschlafen habe. Ich hatte zu der Zeit ja keine Wohnung …"

Auch interessant