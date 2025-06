Horst Lichter: Schlimmer Schicksalsschlag! Diesen Schmerz wird er nie vergessen

Wenn ein Mensch in so tiefer Trauer ist, wissen Freunde, Bekannte, Kollegen oft nicht, wie sie darauf reagieren sollen. "Dein Umfeld verändert sich", weiß Horst Lichter. "Beim Tod eines Kindes kommt keiner mehr zu dir. Es will keiner mehr großartig was mit dir zu tun haben – denn das tut ja allen leid." Die Menschen um ihn herum hatten Angst, etwas Falsches zu sagen, seine Situation zu verschlimmern. Oder sie wollten einfach von dieser Tragödie nichts hören. Und so blieb Horst Lichter, er war damals im Jahr 1984 erst 22, allein mit seinem Kummer.