Horst Lichter: Sein Sohn sieht aus wie der Papa

Sein größter Fan und Unterstützer: sein berühmter Vater! Der gelernte Koch besuchte seinen Sohn kürzlich in einem Live-Stream, um kräftig die Werbetrommel zu rühren, Zuschauer und potenzielle Werbekunden anzulocken. Und dabei blieb es nicht! "Ich dachte, ich komme als Gast", so der TV-Star schmunzelnd. "Aber jetzt hab’ ich schon Zwiebeln geschnitten, die Pilze halbiert und außerdem die Soße angerührt."

Am Ende war Horst Lichter aber voll des Lobes für seinen Sohn. "Er kocht sehr lecker. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass mein Sohn so ein guter Koch geworden ist." Auch sein Filius war selig. "Heute war ein ganz besonderer Tag. Ein Ehrengast, mein Vater, kam mich besuchen und wir haben uns in die Genusswelt vertieft und einen unfassbaren Spaß gehabt. Es war traumhaft. Das schreit förmlich nach Wiederholung. Was haben wir gelacht!"

Schön, dass Vater und Sohn sich so gut verstehen. Ob sie demnächst eine neue, gemeinsame Koch-Show in TV bekommen? "Lichter & Lichter" würde den Zuschauern doch ganz bestimmt gefallen …