Roman Runkel: So ungewöhnlich wohnt der „Bares für Rares“-Star

Seit Januar 2020 sorgt ein Neuzugang für frischen Wind im alteingesessenen Händler-Team von „Bares für Rares“. Fesche Brille und traditionelle Anzüge: Roman Runkel ist ein echtes Unikat! Mit seinem Hang zur Nostalgie und seiner unermüdlichen Sammelleidenschaft ist er genau der richtige Mann für die ZDF-Trödelshow. Dabei ist Roman Runkel eigentlich gar kein gelernter Antiquitätenhändler, sondern vielmehr leidenschaftlicher Gastronom mit eigener Brauerei! Doch wie das so ist, kommt manchmal im Leben alles anders. Früher führte Roman Runkel einen Gastronomiebetrieb in Koblenz, bevor er 2006 seine eigene Brauerei im rheinland-pfälzischen Kasbach nahe Linz am Rhein kaufte. Nach dem Konzept der Erlebnis-Gastronomie ließ der "Bares für Rares"-Star die alte Anlage renovieren und verschaffte ihr neuen Glanz. Da kann selbst Händler-Kollege Fabian Kahl mit seinem eigenen Schloss kaum mithalten!