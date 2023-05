Horst Lichter & Ehefrau Nada: Plötzlich bezieht er Stellung zu den Eheproblemen

Via "Instagram" wendet sich Horst jetzt nämlich direkt an seine treue "Followerschaft" und offenbart, dass eine Ehekrise zwischen ihm und seiner Nada absolut an den Haaren herbeigezogen ist. Er gibt zu verstehen: "Nicht alles, was in Zeitschriften steht, stimmt auch". Ebenfalls ergänzt er in dem Video, in dem er sich an seine Fans wendet: "Momentan zieren mein Schatz Nada und ich wieder viele Titelblätter dieser wunderbaren Yellow Press – nur der Inhalt, der stimmt nun mal wirklich nicht." Er macht in Bezug auf seine Ehe deutlich: "Wir haben beide übrigens vor, das durchzuziehen, bis ich irgendwann mal dort oben bin. Irgendwann hoffe ich ja, dass ich mal da ankomme." Ob er den Ehekrisen-Gerüchten damit wohl ein jähes Ende setzten konnte? Wir können gespannt sein ...