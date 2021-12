Horst Lichter & Nada: Polizeieinsatz - Ehedrama kurz vor Weihnachten!

Harte Belastungsprobe

"Es gibt ausreichend Menschen, die einen so hassen, dass sie dir Dinge schreiben, dich so bedrohen, dass es an die Kripo geht", gab der 59-Jährige niedergeschlagen zu. Täglich fährt die Polizei bei dem Paar vorbei, um zu überprüfen, ob es in Sicherheit ist. Eine Belastungsprobe für die Liebe!

Und da wäre noch etwas: Die ZDF-Trödelshow kommt so gut an, dass es nun ihren dritten Ableger gibt. Unter dem Titel "Sammlerstücke" stattet Lichter Sammlern in ganz Deutschland Besuche ab. Doch so setzt der Moderator schon wieder seine Gesundheit aufs Spiel! Schließlich erlitt er bereits mit Mitte zwanzig zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Nach diesen Erlebnissen entschied er, es langsamer anzugehen, seinen Alltag umzukrempeln. Aber warum tut er das seiner Nada dann wieder an? Schließlich möchte die ihren Mann nicht verlieren!

