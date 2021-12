Horst Lichter: Schlüpfriges Bettgeflüster mit seiner Frau Nada!

Was viele nicht wissen: Horst Lichter hat in jungen Jahren intensiv Kraftsport betrieben. Für Leihen scheint von seinem damaligen Adonis-Körper inklusive Sixpack und gestählten Muskeln nicht mehr viel übrig zu sein. Seine Fans lieben den Fernsehkoch heute wohl eher für seine ausgefallenen Looks und seine sympathische Art. Jetzt verrät Horst Lichter jedoch gegenüber Hannes Ringlstetter in seiner gleichnamigen Show im BR, dass sein alter Körper im heimischen Schlafzimmer bei seiner Frau Nada immer noch reichlich Eindruck schindet. Jetzt verriet Horst wie er und seine Nada heute zu seiner Kraftsport-Vergangenheit stehen: