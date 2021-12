Horst Lichter & Nada: Polizeieinsatz in der Familienvilla! Es herrscht nur noch Hass!

Dicke Luft bei Horst und Nada

"Bei mir kommt mittlerweile sechsmal am Tag die Polizei vorbei", berichtet der Moderator. "Es gibt ausreichend Menschen, die einen so hassen, dass sie dir Dinge schreiben, dich so bedrohen, dass es an die Kripo geht." Dabei zogen der TV-Trödel-Star und seine bildhübsche Ehefrau Nada erst 2019 vom Schwarzwald ins Rheinland. Das Paar, das seit 12 Jahren verheiratet ist, sehnte sich nach mehr Zeit zu zweit. Da Lichter pro Jahr über 220 Folgen "Bares für Rares" dreht, wollte er mit seiner Frau näher am Produktionsort leben – und nicht die Nächte allein im Hotel verbringen.

Das war der Plan. Aber so viel ungewohnte Zweisamkeit bekommt der Ehe wohl nicht. Lichter gesteht: "Meine Frau macht alles, damit ich nie auf den Gedanken kommen könnte, dass ich prominent oder irgendwie anders bin. Ich habe das Gefühl, das ist über die Jahre heftiger geworden." Daher zieht er sich immer mehr zurück. Am liebsten in seine Bibliothek in der Garage. "Es gibt jeden Tag 1-2 Stunden, wo ich sagen kann, ich habe jetzt meine Ruhe und lese einfach." Bleibt abzuwarten, wie lange seine Frau dieses Spiel ihres Mannes noch mitmacht ...

