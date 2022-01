Horst Lichter & Nada: Schlimm, was jetzt ans Licht kommt!

Seine Nada (49) schwärmt in den höchsten Tönen von ihm: "Er geht unglaublich respektvoll mit den Menschen um", sagte sie kürzlich. Und dennoch: Es gibt da diese kleine, aber feine Macke, mit der Horst Lichter (60) seine Liebste vor Aufregung regelmäßig zum Kochen bringt: Um seinen Schnauzer zu stylen, hüllt er das ganze Badezimmer in eine einzige Haarspraywolke! "Nada hat gesagt: 'Du verklebst mir den ganzen Spiegel, die ganzen Waschbecken, alles stinkt – das machst du jetzt auf der Arbeit'", schmunzelt der sympathische TV-Koch. Die Konsequenz: Nada erteilte ihm striktes Haarspray-Verbot im Badezimmer! "Ich wollte mich wehren, das hat aber keinen Sinn. Ich mache mir jetzt den Schnauzer morgens in der Maske."