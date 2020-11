Horst Lichter: Wundervolle News von dem "Bares für Rares"-Star!

Horst hat einen Gastauftritt beim "Traumschiff". Am 1. Januar wird er an der Seite von Kapitän Florian Silbereisen zu sehen sein. Und darum geht's: Die berühmte Sängerin Stella Berger (Julia Dietze) ist an Bord. Da sie seit einiger Zeit von einem Stalker verfolgt wird, folgt ihr Bodyguard Leo Schöne (Moritz Otto) ihr auf Schritt und Tritt. Auch Horst ist auf dem Schiff. Da er großer Fan von Stella ist, lädt er sie als Gast in seiner Show ein. Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) kann gerade noch verhindern, dass Leo auf den TV-Koch losgeht. Doch dann kommt es noch dicker. Als Stella einen Strauß roter Rosen erhält, ist klar: Ihr Stalker befindet sich auch an Bord...

Wer der Stalker ist? Und was sonst noch auf dem "Traumschiff" passiert? Das erfahrt ihr am 1. Januar um 20:15 Uhr im ZDF...

Ist "Bares für Rares" echt oder fake? Im Video packt ein Insider aus: