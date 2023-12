Howard Carpendale: Kann ihm eine OP helfen?

Doch der Druck, sich selbst und seinen Fans gerecht zu werden, überwiegt offenbar. Das zeigt auch sein Auftritt bei der diesjährigen Verleihung des Preises "Goldene Henne". Howard Carpendale wirkte müde und entkräftet. Trotzdem war er da. Und als er seinen Ehrenpreis für Musik erhielt, den ihm sein Sohn Wayne überreichte, kämpfte er mit den Tränen. Ungewöhnlich, sonst bringt ihn wenig aus der Ruhe. Belastet ihn die Situation gerade zu sehr? Möglich. Denn kurz danach verließ der Musiker die Veranstaltung auch wieder.

Zeit zum Ausruhen nimmt er sich aber nicht. Dass er sich erst nach seiner Promotour fürs neue Album um seinen Fuß kümmern will, erzählte er unverblümt im Radio. Doch dann könnte es vielleicht schon zu spät sein. Aber warum bloß geht der Star dieses Risiko ein?

Ist es die Angst vor dem Stillstand, die ihn so unvernünftig macht? Als sich Howard Carpendale vor ein paar Jahren von der Bühne zurückzog, erkrankte er an Depressionen. Keine einfache Zeit für ihn und Ehefrau Donnice. Ein Therapeut riet ihm: "Wenn du nicht wieder deiner Berufung nachgehst, dann bist du sehr gefährdet!" Seine Berufung – das ist die Bühne. Also kehrte er wieder zurück. Und die will er offenbar so schnell nicht wieder verlassen.