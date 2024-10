Howard Carpendale: Schlagerstar nach Oberschenkel-OP sichtbar verändert

Trotz der geplanten Abschiedstournee scheint sich der Musiker nicht so leicht von der Bühne verabschieden zu wollen. In einer Instagram-Nachricht kündigte Carpendale an, dass seine "Let's Do It Again!"-Tournee weitergeführt wird. "Die Tour ist nicht zu Ende. Die geht jetzt weiter, und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich darüber freue", sagte der 78-Jährige. Die letzten Konzerte seien für ihn "wirklich etwas Besonderes“ gewesen, weshalb er den Abschied noch ein wenig hinauszögert.

Es scheint, als würde Howie seine letzten musikalischen Momente voll auskosten – und dabei gleichzeitig auch auf seine Gesundheit achten.