So hat Helene Fischer (40) sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Eigentlich gehört sie zu den beliebtesten Schlagersängerinnen Deutschlands und wurde in der Vergangenheit nicht nur für ihre Songs, sondern auch für ihre beeindruckenden Bühneneinlagen gefeiert. Doch seit einiger Zeit weht im Helene-Kosmos ein anderer Wind. Statt atemlos durch die Nacht zu tanzen, vorzugsweise bei einem ihrer Konzerte, schauen ihre Fans verdutzt aus der Wäsche. Die 40-Jährige konzentriert sich seit einiger Zeit nämlich vermehrt auf Kinderlieder, bringt am 8. August sogar eine neue Version von "Baby Shark" heraus. Unterstützt wird sie dabei von Comedy-Legende Otto Waalkes (77). Diese Entscheidung scheint aber nicht bei allen sonderlich gut anzukommen ...