Helene Fischer mit Kinderwagen: TikTok-Video sorgt für Aufsehen

In dem etwa 30-sekündigen Video performt Helene Fischer das bekannte Kinderlied "Baby Shark" – begleitet von Otto Waalkes, der nicht nur musikalisch mitmischt, sondern auch als Baby verkleidet im Kinderwagen liegt. Die Szene spielt in einer knallbunten, animierten Unterwasserwelt und erinnert mehr an ein Kinder-TV-Special als an das, was wir sonst von der 40-Jährigen gewohnt sind.