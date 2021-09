Ilka Bessin: Jetzt wird es richtig schlimm

Bei der Samstagabend-Show "RTL sagt Danke" ließ der Sender die Bombe platzen und feierte das Comeback von Ilka als "Cindy aus Marzahn". Nicht nur für die TV-Zuschauer eine ganz besondere Überraschung! Schließlich ließ Ilka vor einigen Jahren verlauten, dass sie sich von ihrer Rolle als "Cindy" verabschieden möchte. Doch diese Pläne scheint sie nun wieder über Bord geworfen zu haben. So verkündete der Sender ebenfalls, dass für 2022 ein großes "Cindy"-Comeback geplant ist! Womit Ilka und "RTL" jedoch sicherlich nicht gerechnet haben: Die Fan-Resonanz drauf fällt alles andere als positiv aus! "Ihre Zeit ist einfach vorbei", "Ich glaube, das floppt" oder auch "Braucht kein Mensch, sorry", sind nur einige der Kommentare, die sich in den sozialen Netzwerken finden lassen! Autsch! Definitiv harte Worte, die sicherlich nur spurlos an Ilka vorüber gehen! Was die Power-Frau über die Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...