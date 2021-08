Ilka Bessin: Mega-News! Es wurde offiziell bestätigt

Die Sendung soll am Nachmittag zwischen "Punkt 12" und "RTL Aktuell" ausgestrahlt werden und kommt von der Produktionsfirma filmpool, welche unter anderem Formate wie "Berlin - Tag & Nacht" oder "Köln 50667" produziert. RTL hat entsprechende Pläne gegenüber "DWDL" bestätigt, aber der Sender ist noch nicht in Detail gegangen. Und auch ein Starttermin ist bisher nicht bekannt. Nach "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" und "Ran an den Rasen - Das Gartenduell" ist es die dritte Sendung, welche Ilka Bessin bei RTL moderiert.

