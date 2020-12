Ilka Bessin abgenommen: Das Geheimnis ihres Figur-Erfolges!

Ilka Bessin kennen und lieben ihre Fans als Cindy aus Marzahn. Die Ulknudel begeisterte elf Jahre lang in der Rolle der Jogginghosen tragenden Langzeitarbeitslosen, bevor sie 2016 endgültig das Handtuch warf. Seither hat sich im Leben von Ilka Bessin viel getan. Nicht nur beruflich, sondern auch an ihrem Körper hat die Komikerin einige Veränderungen gewagt und sich dabei optisch einer Komplett-Verwandlung unterzogen. Überflüsse Kilos ade heißt das Motto! Wie hat Ilka Bessin in dieser kurzen Zeit so radikal abgenommen?