Ilka Bessin: OP-Schock! Sie musste ins Krankenhaus

Nach dem kurzen Spaß verrät die Comedian dann doch, was los ist. "Spaß beiseite. Ich hatte eine OP, die dank einem tollen Team von tollen medizinischen Mitarbeitern und allen fleißigen Helfern gut verlaufen ist. In solchen Situationen merkt man wieder, wie wichtig jeder in seinem Bereich ist. Danke euch wirklich von Herzen... sorry noch an den Herren im Aufwachraum dem ich gesagt habe, das er aufhören soll zu schnarchen. Ich war noch nicht ganz da...", gesteht sie.

Wieso sie ins Krankenhaus und welche OP sie durchstehen musste, verrät sie nicht. Aber sie ist offenbar schon wieder richtig fit. "So ihr lieben, jetzt geht's an die Vorbereitung für die Tour und dann sehen wir uns und drehen durch. Ich drück euch", schreibt sie fröhlich weiter. Und den Support ihrer Fans hat sie sowieso. Die wünschen ihr nämlich alle eine gute Besserung.

