Ilka Bessin: Schwerer Schicksalsschlag nach Weihnachten!

Besonders bitter: Die erste Folge von "Echt jetzt?!" nach Weihnachten kam bei den Zuschauern absolut nicht gut an. Klägliche 3,8 Prozent Marktanteil erreichte die Sendung in der jungen Zielgruppe am Montag, wie "DWDL" berichtet. Selbst kleinere Sender wie ZDFneo hatten zur gleichen Zeit deutlich mehr Zuschauer als RTL. Dort kam die Serie "Ich heirate eine Familie" auf mehr als 5 Prozent Marktanteil.