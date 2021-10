Ilka Bessin: Unerwartete Beichte! Sie bricht ihr Schweigen

"Ich sage ja immer, die lebt auf einer Bohrinsel als DJane und verkauft nebenbei Schmuck. Ich weiß auch immer nicht, was ich dazu sagen soll", offenbart Ilka nun auf die ewigen Fragen nach "Cindy". Wie es scheint, hat Ilka ihrer alten Rolle für immer den Rücken zugekehrt. Für einige ihre Fans jedoch unfassbar. So ergänzt die Power-Frau: "Viele fragen mich auch: 'Wie ist das so, reden Sie manchmal mit Cindy?' Und dann gucke ich den so an und denke so: 'Was ist los?' Es ist ja eine Bühnenfigur. Also ist sitze ja nicht abends zu Hause und sage: 'Du, Cindy, was sagst denn du dazu?' Dann holen die mich, glaube ich, irgendwann ab. Also wenn es so weit ist, dass ich mit Cindy im Bus rede, dann, weiß ich auch nicht, dann würde ich auch selber wahrscheinlich gehen." Ob uns Ilka in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...