Ilka Bessin: Erneute Show-Absage! Das steckt wirklich dahinter

Ilka Bessins Fans hatten sich schon auf ein Wiedersehen mit Kultfigur Cindy aus Marzahn gefreut – doch dann die Enttäuschung. Nachdem Ilka bereits im Oktober zwei Shows absagen musste, fielen auch die Ersatztermine am Sonntag und Montag in Rostock und Chemnitz ins Wasser. "Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss krankheitsbedingt erneut die Termine in Chemnitz und Rostock absagen. Es bricht mir das Herz, euch noch einmal vertrösten zu müssen," entschuldigte sie sich auf Instagram bei ihren treuen Fans. Einen konkreten Grund für ihre Absage nannte Ilka nicht. Das sorgte bei vielen für besorgte Fragen: Was ist nur los mit der taffen Komikerin? Jetzt meldet sie sich endlich mit einem Gesundheits-Update zurück.