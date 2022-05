Ilka Bessin: Sie kann ihrem traurigen Schicksal nicht entrinnen

Nun also die so gesehen vielleicht doch nicht so überraschende Kehrtwende: Ab Mitte Mai zeichnet Ilka neue Folgen ihrer „Cindy aus Marzahn Show“ auf. Und holt sich dafür reichlich Unterstützung aus der Gag-Abteilung, unter anderem Lisa Feller, Mario Barth und Bülent Ceylan. Aber ob der robuste Cindy-Charme noch funktioniert? Immerhin hat Ilka seit damals ordentlich abgespeckt, macht regelmäßig Sport, um fit zu bleiben. Gut möglich, dass ihr der grellbunte Jogger gar nicht mehr so richtig passt...