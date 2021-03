Ilse DeLange & Evgeny Vinokurov: Juhu, sie sind das neue Traumpaar

Ja, zwischen Ilse und Evgeny stimmt die Chemie nicht nur auf dem Tanzparkett. "Ich bin so froh, mit so einer tollen Frau wie Ilse zu tanzen. So viel Tiefe in diesem Menschen. Wahnsinn", schwärmte er kürzlich auf Instagram. Und auch Ilse findet: "Ich könnte mir keinen besseren Partner für dieses 'Let‘s Dance'- Abenteuer wünschen!"