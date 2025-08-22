"Immer wieder sonntags" ohne Stefan Mross – seine Ex-Frau übernimmt die Sendung!
Schlagerstar Stefan Mross trauert um seine Mutter. Während er sich zurückzieht, übernimmt ausgerechnet seine Ex-Frau die beliebte ARD-Show "Immer wieder sonntags".
Stefan Mross wird zum ersten Mal nicht "Immer wieder sonntags" moderieren.
Für Stefan Mross (49) ist es ein schwerer Schlag: Seine geliebte Mutter Stefanie ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Bereits seit längerem litt sie an Demenz und lebte in einem Seniorenheim. Trotz voller Terminkalender stellte der Musiker seine Familie stets an erste Stelle. Noch im Frühjahr sagte er Auftritte ab, um den Geburtstag seiner Mutter zu feiern. Seine Worte damals: "Die Mama geht immer vor."
Stefan Mross nimmt Auszeit
Seit fast 20 Jahren moderiert Stefan Mross "Immer wieder sonntags". Doch am kommenden Sonntag (24. August) wird der Sänger erstmals nicht selbst durch die Sendung führen. Der federführende SWR bestätigte, dass Mross sich eine Auszeit nimmt, um den Tod seiner Mutter im Kreis seiner Liebsten zu verarbeiten.
Die Live-Show im Europa-Park Rust wird trotzdem stattfinden und das sogar mit einer ganz besonderen Besetzung.
Stefanie Hertel springt ein
Ex-Frau Stefanie Hertel (46) übernimmt die Moderation der beliebten Schlager-Show – und das ausdrücklich auf Wunsch von Stefan Mross. "Dies ist ein Zeichen des Zusammenhalts, gerade in schweren Zeiten", erklärte ein SWR-Sprecher.
Für viele Fans ist dieser Schritt keine große Überraschung. Denn obwohl die beiden seit 2012 geschieden sind, pflegen sie ein respektvolles Verhältnis. 17 Jahre lang waren sie ein Paar, fünf Jahre verheiratet. Jetzt zeigt sich: Auch nach der Trennung halten sie zusammen.
Zusätzlich wird Uta Bresan (60) als Co-Moderatorin auf der Bühne stehen. Damit sind die Zuschauerinnen trotz des Ausfalls von Mross bestens unterhalten.
Privatsphäre für den Entertainer
An der Seite von Stefan Mross steht nun vor allem seine Partnerin Eva Luginger, die ihm in dieser schweren Zeit Halt gibt. Der SWR bittet die Öffentlichkeit, seine Privatsphäre zu respektieren, damit er den Verlust seiner Mutter in Ruhe verarbeiten kann.
