Für Stefan Mross (49) ist es ein schwerer Schlag: Seine geliebte Mutter Stefanie ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Bereits seit längerem litt sie an Demenz und lebte in einem Seniorenheim. Trotz voller Terminkalender stellte der Musiker seine Familie stets an erste Stelle. Noch im Frühjahr sagte er Auftritte ab, um den Geburtstag seiner Mutter zu feiern. Seine Worte damals: "Die Mama geht immer vor."