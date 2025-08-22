Stefan Mross’ Mutter ist tot – was zur Todesursache bekannt ist!
Schlagerstar und TV-Moderator Stefan Mross trauert: Seine Mutter Stefanie ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Nun fragen sich viele, woran sie gestorben ist und wie es für den Moderator weitergeht.
Stefan Mross und seine Mutter Stefanie hatten ein enges Verhältnis.
© IMAGO / VISTAPRESS
Ein schwerer Schicksalsschlag für Stefan Mross: Seine Mutter Stefanie ist überraschend im Seniorenheim in Oberbayern verstorben. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass die 85-Jährige in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch starb. Offiziell ist keine genaue Todesursache bekannt – allerdings litt Stefanie Mross seit Jahren an Demenz und wurde daher bereits im vergangenen Herbst in ein Pflegeheim gebracht.
So liebevoll sprach er über seine Mutter
Schon lange sprach der "Immer wieder sonntags"-Moderator offen über die Erkrankung seiner Mutter und wie schwer es ihm fiel, sie nicht mehr zu Hause betreuen zu können. Trotz ihrer Demenz besuchte er sie regelmäßig, saß mit ihr in der Sonne und sorgte dafür, dass sie sich wohlfühlte.
Nach einem seiner letzten Besuche erklärte er: "Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen. Die Liebe zu den Bergen hatte sie schon immer und da ist sie jetzt auch zu Hause. Für meinen Bruder und mich ist es wichtig, dass es unserer Mama gut geht!"
Auch wenn Stefanie Mross in ihrer eigenen Welt lebte, betonte ihr Sohn, dass sie ihren Humor nie verloren habe: "Ich denke, für das Umfeld ist es schwieriger als für den Demenzkranken selbst."
Überraschender Tod – Moderator steht unter Schock
Der Tod kam völlig unerwartet. Wie die "Bild" aus dem engen Umfeld erfuhr, soll auch Stefan Mross selbst nicht damit gerechnet haben. Für den 49-Jährigen ist es ein schwerer Schock, denn bis zuletzt hatte er gehofft, noch viele gemeinsame Momente mit seiner Mutter verbringen zu können.
Wie geht es mit "Immer wieder sonntags" weiter?
Eigentlich sollte Mross am kommenden Sonntag wie gewohnt live durch seine beliebte ARD-Show "Immer wieder sonntags" führen. Ob er nach diesem Schicksalsschlag die Kraft dazu hat, ist fraglich. Als mögliche Vertretung steht bereits seine MDR-Kollegin und Sängerin Uta Bresan im Raum, die die Sendung in der Vergangenheit schon einmal übernommen hatte.