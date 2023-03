"In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte": Vorschau ohne Leyla! Kehrt Sanam Afrashteh doch nicht zurück?

Ist die Sorge der Fans begründet und Sanam Afrashteh ist doch noch nicht aus ihrer Serien-Pause zurück? Nein, in den Kommentaren unter dem Video gab die Produktion Entwarnung: "Bevor Ihr fragt: Sanam ist natürlich auch weiterhin dabei. (Alles andere wäre ja wohl auch ... also wirklich!) Im Trailer ist sie nicht zu sehen, da in dem Clip Folgen zu sehen sind, in denen sie noch nicht wieder bei uns gedreht hat. Also: Macht Euch keine Sorgen und freut Euch mit uns auf ihre Rückkehr". Da können die Serienfans ja noch einmal aufatmen und sich weiterhin auf das Wiedersehen mit ihrem Serienliebling Leyla freuen.

