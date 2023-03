"In aller Freundschaft": Sachsenklinik-Aus? Wird Kris alles zu viel?

Jubel-News für "In aller Freundschaft"-Liebling Kris - endlich bekam er eine Rückmeldung zu seinem Studienplatz. Aufgeregt ließt ihm Lilly die Zeilen vor: "Wir freuen uns, Ihnen einen Studienplatz in Medizin…", "Ich hab den Platz", lässt Kris freudig verlauten. Auch Lilly ist begeistert: "Ich bin so stolz auf dich, du wirst Arzt. Am besten, sagst du Arzu noch Bescheid. Die brauchen ja einen Nachfolger für dich. Das wird gar nicht so einfach".

Doch hat der angehende Medizinstudent etwa Zweifel? Nachdem er bereits einen Party-Abend mit Lilly und Ilay unter falschem Vorwand absagt, sucht er später das Gespräch mit seinem Freund. Gegenüber Ilay schüttet er seine Seele aus: "Also, irgendwas fühlt sich falsch an, aber ich weiß nicht was. […] Das mit dem Studium mein ich, das fühlt sich irgendwie falsch an." Auf die Rückfrage, wieso er sich dann überhaupt beworben hätte, wird er jedoch deutlich: "Weil ich bereit für was Neues bin, weil ich was aus mir machen will, weil ich glaube, dass ich das ganz gut kann." Sein Kumpel versucht ihm darauf gut zuzureden: "Naja, du bist halt unsicher, das ist schon ok. Besser, als wenn du es auf die leichte Schulter nimmst."

Auch Lilly kann seine Unsicherheiten nicht verstehen. Im Gespräch scheint sich Kris nicht mehr sicher zu sein, ob er das Studium überhaupt antreten will: "Ich weiß nicht wirklich, ob ich Arzt werden will. Ich wollte eine Veränderung, aber ob ich Arzt werden will, darüber hab ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig nachgedacht. [...] Ich weiß nicht, ob mich das überhaupt glücklich macht". Für ihn fühle sich das Studium, jetzt da es real geworden ist, wie ein Bedrohung an. Wie sich Kris am Ende wohl entscheiden wird?

