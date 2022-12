In der Liebes-Falle! Hat Stefan Mross wieder die falsche Frau an seiner Seite?

Und das Liebeskarussell dreht sich munter weiter! Nachdem sich Anna-Carina Woitschack bereits zwei Wochen nach der Trennung von Ehemann Stefan Mross mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigte, schaltete auch Stefan wieder direkt in den Flirt-Modus. In Warschau verbrachte er heiße Nächte mit Evelyn Burdecki. Tappt der Volksmusiker etwa wieder in die Liebes-Falle?

