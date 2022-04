Ina Müller: Überraschende Trennung! Jetzt packt Johannes seine Koffer

Mit Johannes Oerding ist sie bereits seit über einem Jahrzehnt zusammen – lebt aber immer noch nicht mit ihm unter einem Dach. Von heiraten ist erst recht keine Rede. Vor allem Ina scheint in dieser Hinsicht auf der Bremse zu stehen, wie jetzt im Gespräch mit Designer Guido Maria Kretschmer deutlich wurde.

Der interviewte die Hamburgerin nämlich fürs aktuelle "Guido"-Magazin – und wollte es ganz genau wissen: Habt ihr denn gar nicht vor, irgendwann mal zusammenzuziehen? Klare Antwort: Bloß nicht! "Wir sind ja auch oft zusammen, aber auch beide irgendwie mit unserem Job verheiratet", erläutert Ina ihr unkonventionelles Liebes-Konzept. "Wenn ich dann nach Hause komme, bin ich froh, dass da erst mal keiner ist und rumjammert: 'Nie bist du zu Hause …'" Auch gemeinsamen Mahlzeiten kann sie nichts abgewinnen. "Wir frühstücken zum Glück beide nicht gerne", erklärt sie. "Ich hatte früher mal einen Freund, der immer sagte: 'Ich koche uns dann heute Abend was Schönes.' Das fand ich schwierig. Da konnte ich nicht mehr spontan sein, mit einer Freundin vielleicht noch ein Bier trinken gehen oder woanders essen." Der springende Punkt: "Sobald jemand an meiner kompletten Freiheit kratzt, zieht sich in mir alles zusammen.“

So gesehen führen sie und ihr Schatz vermutlich eine ziemlich ideale Beziehung. Momentan weilt Johannes übrigens für die Kultshow "Sing meinen Song" in Südafrika. Das ist dann wohl selbst für Inas Geschmack ausreichend Abstand …