Johannes Oerding & Ina Müller: „Auf eine Trennung sind wir vorbereitet!“

Keine öffentlichen Liebesbekundungen, keine Küsschen auf dem roten Teppich: Was ihre Liebe betrifft, hielten sich Sänger Johannes Oerding und seine 16 Jahre ältere Freundin Ina Müller schon immer bedeckt. Umso mehr überrascht es, dass die beiden zuletzt als Gesangsduo auftraten. Und noch überraschender ist, dass sie für ihr musikalisches Debüt den Titel „Ich hab dich nicht mehr zu verlieren“ auswählten – ein Lied, in dem es um das Ende einer großen Liebe geht! Ziehen etwa Gewitterwolken am rosaroten Himmel auf?