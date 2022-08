Indira Weis: Erschütternde Beichte! Große Sorge um die Sängerin

Indira leidet seit ihrer Kindheit

"Ich möchte heute etwas mit euch teilen, weil geteiltes Leid nur noch halbes Leid ist", so Indira. "Ich leide seit meiner Kindheit an Depressionen. Es klingt für manche, die das nicht kennen, nicht nachvollziehbar. Man ist schön, klug, hat ein besonderes Leben, wird bewundert und doch fühlt man nichts davon außer dieser Leere und Einsamkeit und den Tagen, an denen man nicht mehr aufwachen will."

Die Berühmtheit habe ihre Depressionen sogar noch verschlimmert. "Umso berühmter ich wurde, umso einsamer und unglücklicher wurde ich", gesteht sie. "Depression ist eine stille, grausame Krankheit. Uns fehlt die natürliche Eigenschaft, Glück empfinden zu können. Ja, das ist grausam. Rational weiß man, dass es einem gut geht, aber man fühlt es nicht."