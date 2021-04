Nora Tschirner: Die Depression machte sie zur Versicherungsbetrügerin

Um weitere Filme drehen zu können, verheimlichte die Schauspielerin ihre Krankheit bewusst. „Wenn man zugibt an psychischen Erkrankungen gelitten zu haben, überlegt es sich die Produktion gut, ob sie es sich leisten will, dich zu besetzen“, erklärt Tschirner „Das Neue“. Am Ende entschloss sich Nora Tschirner, ihre Depressionen vor dem Versicherungsarzt zu verschweigen und beging damit eine Straftat: „Ganz klar: Ich war ein Versicherungsbetrüger. Ich habe in diesen Fragebögen kategorisch gelogen, weil ich sonst keinen Job mehr bekommen hätte.“ Es habe lange gedauert, bis sie ihre Depressionen besiegt habe – doch heute ist Nora Tschirner endlich symptomfrei!