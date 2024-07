Ingo Peters: Drama vor der Magen-OP! "Es ist wirklich die Hölle"

In seiner Instagram-Story macht Ingo seinem Ärger Luft. "Ich sage es ganz ehrlich, wenn ich noch einmal die Wahl hätte, würde ich es nicht machen. Definitiv nicht. Das ist gerade wirklich die Hölle. Kohldampf bis zum Gehtnichtmehr. Man kann nur die Shakes saufen, mehr kann man nicht. Für mich ist das auf jeden Fall die Hölle. Ich würde es definitiv nicht noch mal machen", klagt er mit ernster Miene.

Sein Rat an die Fans: "Überlegt es euch ganz gut, ob ihr mit krassem Hunger klarkommt oder nicht. Das müsst ihr euch zweimal überlegen." Würde man Ingo heute noch einmal die Chance geben, sich die Operation zu überlegen, würde er sie ablehnen. "Dann ernähre ich mich lieber gesund und mache mehr Sport. Aber gut, es ist so und jetzt kann ich es nicht ändern. Augen zu und durch", sagt er geknickt.

Bleibt zu hoffen, dass Ingo sich nach seiner Operation gut erholt und sich schnell an das neue Leben mit dem Schlauchmagen gewöhnt. In nächster Zeit kommen wohl noch einige Veränderungen auf ihn zu, doch zum Glück steht seine Ehefrau Annika ihm in dieser Zeit bei und stärkt ihm den Rücken ...